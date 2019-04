ING-aandeel in NN onder 15%: nieuwe commissarissen aangesteld

ING heeft zijn aandeel in NN Group afgebouwd tot onder de 15% en dat betekent dat de twee aanstellingen van de commissarissen Dick Harryvan en Robert Jenkins definitief is geworden.

ING kondigde vandaag aan dat het belang in NN is gedaald van 16,2% naar 14,1% door een pakket van € 337,5 mln te verkopen aan drie Aziatische beleggers. De afspraak was dat Harryvans en Jenkins’ benoemingen tot lid van de Raad van Commissarissen definitief zou worden gemaakt als ING’s aandeel onder de 15% zou dalen.