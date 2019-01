Hypotheekrenteaftrek niet zaligmakend voor keuze hypotheekvorm

Uit een onderzoek van Nationale Nederlanden is gebleken dat de hypotheekrenteaftrek niet het belangrijkste is bij het kiezen van een hypotheekvorm. Slechts 4% van de ondervraagden noemt de renteaftrek als meest bepalend voor de vorm. Ruim 60% van de kopers gaat voor onafhankelijk advies naar een hypotheekadviseur. Zijn aanbeveling bepaalt vaak de gekozen hypotheekvorm. Net als zekerheid over de vaste lasten op de lange termijn.

Eefje Seijsener, Productspecialist Hypotheken Nationale-Nederlanden, zegt hierover: “Het is opvallend dat mensen aangeven dat de renteaftrek niet bepalend is voor de gekozen hypotheekvorm. De adviseur wijst starters waarschijnlijk juist op de vormen die recht geven op renteaftrek, omdat dit financieel voordeel oplevert.”

Slechts een kwart van de kopers gaat voor een maximale hypotheek. Zij verwachten de kosten op de lange termijn te kunnen dragen met het huidige inkomen of zij verwachten dat hun inkomen de komende jaren nog zal stijgen. Ook zijn kopers bereid de maximale hypotheek af te sluiten voor een droomhuis (16%).

De meeste kopers sluiten echter geen maximale hypotheek af om diverse redenen. Het is onnodig om de gewenste woning te kunnen kopen (57%), of is er in de toekomst een wens om minder te werken (27%). Ook onzekerheid over de inkomsten op de lange termijn speelt bij sommigen een rol (22%).

Slechts de helft van de kopers neemt de bijkomende kosten, zoals makelaarskosten, hypotheekadvies en notaris- en taxateurskosten, op in de hypotheek. Van de respondenten die advies inwinnen bij een hypotheekadviseur neemt een grotere groep de bijkomende kosten wel op (61%). Seijsener vervolgt: “Een huis moet niet alleen passen qua wensen, ook de hypotheekmogelijkheden moeten duidelijk zijn. Met de hypotheektoezegging weet je voor het traject begint wat je maximaal kunt lenen, ook als je de bijkomende kosten wel mee wilt financieren.”

Bij het kopen van een huis zijn de prijsonderhandelingen het spannendst. Zo geeft de helft van de huizenkopers aan de prijsonderhandelingen spannend tot zeer spannend te vinden. Ook de onzekerheid over de hypotheek en het gekozen huis grijpt samenwonenden aan.