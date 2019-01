FiDiB heeft de primeur

De vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant (FiDiB) heeft als eerste de nieuwe tentoonstelling over het werk van schilder Jheronimus Bosch mogen zien in het Jeroen Bosch Art Center in Den Bosch.

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering van 21 januari mochten de leden van FiDiB genieten van de mooie verhalen over de schilderijen van Jheronimus van Aken, beter bekend als Jeroen Bosch.

Ondanks dat het Art Center pas weer op 12 februari open is, mochten de leden onder begeleiding de bizarre wezens aanschouwen, waarbij nieuwe feiten aan het licht kwamen. Ook tijdens de Algemene Vergadering heeft het bestuur de leden geconfronteerd met nieuwe feiten. Zo is de jaarlijkse contributie van € 60 al lange tijd niet meer kostendekkend. De vereniging geeft een veelvoud uit per actief lid. Echter omdat niet alle leden inschrijven op de events, is het voor FiDiB goed te doen.

Toch blijft het raar dat mensen lid worden van een vereniging en geen behoefte hebben om te komen. Geeft de huidige ‘Tuin der Lusten’ dan zoveel afleiding?

Het antwoord op deze vraag laat zich nog niet gemakkelijk beantwoorden, waarbij wel duidelijk is dat de behoefte om samen te sparren aanwezig blijft.

Nieuw concept

Om deze reden gaat FiDiB steeds meer de expertise van haar eigen leden inzetten tijdens de events. Op 3 maart bijvoorbeeld gaan drie leden het nieuwe concept toelichten in Breda, wat ontstaan is door het verenigingsnetwerk. Maar ook de effecten van komende Prinsjesdag worden doorgesproken bij een accountantskantoor, dat is aangesloten bij FiDiB.

De vereniging heeft inmiddels meer actieve leden buiten de verzekeringsbranche, waardoor het netwerken tussen verschillende financiële dienstverleners steeds belangrijker wordt. FiDiB gaat daarom haar programma afstemmen op verschillende branches in plaats van enkel op assurantiën.

Tijdens de afsluitende Jeroen Bosch-borrel wordt weer eens duidelijk dat samenwerking met andere zusterverenigingen, (beroeps)organisaties en scholen hierbij van groot belang is. Informatie en ervaringen delen om gezamenlijk verder te komen. Dit alles onder het slogan: ‘Kennis maken – Kennis halen – Kennis delen’.

Permanent Actueel

Zo ziet FiDiB bijvoorbeeld ook graag dat de Federatie van Assurantieclubs landelijk het jongerenbeleid gaat oppakken en met ‘maatwerk’ voor Permanent Actueel komt voor de aangesloten clubs. Dit alles om de lokale activiteiten te versterken.