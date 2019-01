Dazure dankt klanten met een nieuwjaarslied

Dazure stuurde bij de klanten een aantal zangeressen langs die voor de klanten een danklied (een herschreven versie van ‘Thank you for the music’ van Abba) ten gehore brachten. “Wij geloven in aandacht, en dan vooral persoonlijke aandacht. We proberen attent en persoonlijk te blijven, daar wordt iedereen toch blij van?”, verklaarde Indra Frishert, commercieel directeur bij Dazure, de opvallende actie. De nieuwjaarsboodschap van Dazure werd ook nog op video vastgelegd.