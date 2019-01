ACE verder als Chubb

ACE Limited (NYSE: ACE) heeft de overname van Chubb afgerond. Daarmee ontstaat de grootste beursgenoteerde Property & Casualty (P&C) verzekeraar ter wereld. ACE betaalde in totaal ongeveer $ 29,5 miljard in contanten en aandelen. De overnameprijs werd gebaseerd op de meest recente slotkoers van aandelen ACE Limited en het aantal uitstaande gewone aandelen Chubb Corporation. ACE Group neemt met onmiddellijke ingang wereldwijd de naam Chubb aan, en de aandelen in het bedrijf zullen vanaf vandaag onder de beurscode “CB” op de New York Stock Exchange worden verhandeld. Ook lanceert het bedrijf dan formeel het nieuwe merk Chubb, inclusief huisstijl en signatuur.

“ACE en Chubb gaan samen verder. We kijken er enorm naar uit om, samen met onze nieuwe collega’s en ons nieuwe merk, de toekomst in te gaan”, zegt Evan G. Greenberg, bestuursvoorzitter en CEO van Chubb Limited. “Wij zijn een wereldwijde leider op het gebied van zakelijke en particuliere schadeverzekeringen. Onze productportefeuille is bijzonder evenwichtig samengesteld. Wij hebben een wereldwijde aanwezigheid, uitgebreide distributiemogelijkheden en we kunnen zeer uiteenlopende zakelijke en particuliere klantsegmenten van dienst zijn. Naast onze passie voor verzekeren, onderscheidt het nieuwe Chubb zich door onze toonaangevende schadeafwikkeling, risk engineering en schadebeheersing. Dit, tezamen met onze gecombineerde databases, zal ons in staat stellen om nieuwe winstgevende mogelijkheden voor groei te creëren, in zowel ontwikkelde als opkomende landen overal ter wereld. Met de kracht en omvang van onze balans, behoren we tot de elite van de P&C verzekeraars ter wereld. Sinds we onze samenwerking begin juli aankondigden, hebben we samen met onze Chubb collega’s hard gewerkt aan de integratie van beide bedrijven, en zijn we begonnen met de uitvoering van onze plannen.”

Leidende marktposities

Het nieuwe Chubb is de grootste beursgenoteerde P&C verzekeraar ter wereld. Op pro forma-basis heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van $ 51.2 miljard. De bruto premie bedraagt op jaarbasis $ 37 miljard en de totale activa hebben een waarde van ongeveer $ 150 miljard. Chubb is gevestigd in 54 landen, en is een wereldwijde marktleider op het gebied van industriële, zakelijke en specialistische schadeverzekeringen. In de Verenigde Staten is Chubb marktleider in het middensegment voor zakelijke schadeverzekeringen. Het bedrijf is de grootste schadeverzekeraar voor Amerikaanse vermogende particulieren, en is wereldmarktleider op het gebied van particuliere ongevallenverzekeringen en aanvullende verzekeringen bij ziekte.

Overname- en integratieproces

Volgend op de aankondiging van de overname op 1 juli 2015, zijn ACE en Chubb begonnen met het plannen van de integratie. In een reeks aankondigingen maakte het bedrijf de beoogde managementteams bekend voor de verschillende bedrijfssegmenten, de grootste Amerikaanse en internationale business units en sleutelposities, waaronder die voor Claims. Deze benoemingen gaan per direct in. Chubb verwacht in 2018 op jaarbasis voor ongeveer $ 650 miljoen (vóór belastingen) aan kostenbesparingen te realiseren. Daarnaast verwacht het bedrijf aanzienlijk te groeien, en daarmee substantiële extra inkomsten te genereren. Deze efficiencyslag zal leiden tot een grotere flexibiliteit voor het bedrijf om te investeren in mensen, technologie, producten en distributie.

Aantrekkelijke rendementen voor aandeelhouders

Zoals eerder aangekondigd zal de transactie naar verwachting direct een positief effect hebben op de winst per aandeel en de boekwaarde. In het derde jaar verwacht het bedrijf dat de transactie een positieve bijdrage levert aan de winst per aandeel en de ROE (Return On Equity). Naar verwachting zal de ROI (Return on Investment) binnen twee jaar de kapitaalkosten voor ACE overstijgen, en in het derde jaar resulteren in een rendement met dubbele cijfers. De materiële boekwaarde per aandeel zal naar verwachting binnen drie jaar terug zijn op het huidige niveau.

Introductie van het nieuwe merk Chubb

ACE Group zal zijn bedrijfs- en marketingactiviteiten wereldwijd met onmiddellijke ingang onder de naam Chubb starten. Lokale ACE- en Chubb-verzekeringsmaatschappijen overal ter wereld zullen onder hun eigen namen blijven opereren, afhankelijk van lokale toezichthouders en andere overwegingen om de overstap naar de nieuwe naam Chubb te kunnen maken. Deze overstap heeft geen gevolgen voor polissen of van kracht zijnde dekkingen.

Bestuursvoorzitter Greenberg licht de verschillende aspecten en huisstijl van het nieuwe merk Chubb toe: “Chubb is een unieke naam, met een geschiedenis van meer dan 130 jaar. De naam staat voor uitmuntendheid, kwaliteit en service – waarden die we delen en hoog in het vaandel hebben staan. Ik wil dat onze klanten en distributiepartners het nieuwe Chubb onmiddellijk associëren met uitmuntendheid, want dat is wat wij bieden.”

Over het ambacht van verzekeren

“De drie kernwaarden van het nieuwe Chubb – uitmuntende risico-acceptatie, uitmuntende service en uitmuntende uitvoering – zijn ons ijkpunt. Samen staan ze voor uitmuntend vakmanschap. Indien goed gemanaged is verzekeren een ambacht dat nauwkeurigheid en vakmanschap vereist. Als ambachtslieden bieden we uitzonderlijke verzekeringsdekkingen en de service die onze klanten verdienen.”

Over het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl

“Omdat we een nieuwe weg inslaan, willen we onze nieuwe visie ook visueel uitdragen. De naam Chubb is daarbij ons uitgangspunt. Onze identiteit, wie we zijn, ontlenen we aan onze naam, die symbool staat voor kwaliteit en kracht. We kozen daarom voor een nieuw logo dat eenvoudigweg onze naam weergeeft, zonder extra symbolen of visuele afleiding. Het is een eenvoudige, verfijnde, moderne weergave van Chubb. Het bijzondere kleurgebruik vormt de perfecte tegenhanger van de eenvoud van het nieuwe Chubb-logo. Veelkleurigheid vertegenwoordigt het nieuwe merk Chubb, negen kleuren om precies te zijn. Deze kleuren weerspiegelen de diversiteit en de energie van onze cultuur, onze denkwijze, wereldwijde aanwezigheid, de verschillende klanten die we bedienen, en de vele producten die we aanbieden.”

Over de nieuwe Chubb “signatuur”

”Ambachtslieden voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor hun werk en vaak ondertekenen zij hun product. Bij Chubb zijn we trots op ons eigen werk. Daarom ondertekenen we al ons werk met: “Chubb. Insured.” Dat is niet zomaar een slogan. Het is onze handtekening, ons stempel van vakmanschap.”

“Vanuit ons gedeelde DNA creëren we een nieuwe identiteit”, concludeert Greenberg. “Onze nieuwe identiteit is levendig en energiek, en gericht op de toekomst, niet op ons verleden. Wij kijken er naar uit ons vakmanschap in verzekeringen in te zetten om de waarde voor onze aandeelhouders op termijn aanzienlijk te laten toenemen, en onze klanten en distributiepartners ongeëvenaarde kwaliteit en service te kunnen bieden.”

Over het nieuwe Chubb

Chubb is de grootste beursgenoteerde P&C verzekeraar ter wereld. Chubb is gevestigd in 54 landen en biedt een diverse groep zakelijke en particuliere klanten schadeverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, persoonlijke ongevallenverzekeringen, aanvullende verzekeringen bij ziekte, herverzekeringen en levensverzekeringen. Het moederbedrijf Chubb Limited is genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE: CB) en maakt onderdeel uit van de S&P 500-index. Chubb heeft hoofdkantoren in Zürich, New York, Londen en andere locaties, en heeft wereldwijd ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. Meer informatie op new.chubb.com.