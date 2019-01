Winterserie (9): terugblikken en vooruitzien met Gérard Teurlings

De jaarwisseling vraagt om reflectie en nieuwe plannen. Met welk gevoel zit de verzekeringsprofessional bij de kerstboom en aan de oliebollen? Amweb maakte een rondje langs de velden. De negende in de serie is Gérard Teurlings, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs.

Welke gebeurtenis van 2015 wil je het liefst vergeten?

“Bij mijn aantreden als voorzitter werd duidelijk dat een viertal autonome clubs de Federatie van Assurantieclubs gaan verlaten. De uittredende clubs konden zich niet meer verenigen met de afgesproken veranderingen, terwijl ze mijns inziens juist nu nog meer voordelen kunnen behalen binnen het grotere landelijke collectief. De vier clubs laten eenzelfde regionale aanpak zien als binnen de andere regio’s van de Federatie, waardoor ik van mening ben dat zij nog steeds passen binnen ons platform. Ik richt mijn energie echter graag op de clubs die wel willen, waardoor ik deze gebeurtenis het liefste wil vergeten.”

Waar kijk je met voldoening op terug?

“Naar het opvoeren van de daadkracht binnen het huidige bestuur, waarbij ieder bestuurslid voortaan een duidelijk takenpakket heeft. Er ontstaat een nieuwe energie die overslaat op onze leden. Hierbij zijn de lijnen kort en gaat niet alles meer via de voorzitter. Het gegeven vertrouwen vertaalt zich in nieuwe initiatieven. Dat is mooi om te zien en voelt goed.”

Wat wil je volgend jaar echt nooit meer horen?

“Ik wil eigenlijk alles horen! Ik wil weten wat er leeft, wat er moet gebeuren om samen meer waarde te creëren voor alle aangesloten lokale clubs. Door in gesprek te gaan en te blijven, kan er worden afgestemd hoe we omgaan met verschillende issues, identiteiten en verantwoordelijkheden. Vanuit deze betrokkenheid en samenwerking ontstaat er een wederkerigheid, die ervoor zorgt dat de Federatie een passend beleid vaststelt voor haar leden. Dus laat maar komen.”

Wie krijgt er jouw ‘beste wensen’ en waarom?

“De bestuursleden van alle Assurantieclubs. Vaak wordt onderschat wat voor werk deze vrijwilligers verzetten om het allemaal in goede banen te leiden. Zeker in een tijd als nu blijft het hard werken om aan te sluiten bij de veranderingen binnen onze branche. Extra leuk is het dan om te zien dat ook nieuwe initiatieven succes hebben, waarbij leden meer participerend gedrag mogen laten zien.”

Welke drie speerpunten staan er op jouw agenda voor 2016?

“Eind januari heeft de Federatie haar volgende Algemene Vergadering waarbij voorafgaand verschillende parallelsessies worden gehouden met de leden. Tijdens deze sessies gaan we het hebben over diverse onderwerpen die allemaal samen te vatten zijn in de volgende speerpunten: (1) reuring voor de lokale clubs, (2) samenwerkingsverbanden onderzoeken met kennispartners en (3) fun tijdens onze gezamenlijke momenten.”

