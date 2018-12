Winterserie (4): terugblikken en vooruitzien met Jeroen Oversteegen

De jaarwisseling vraagt om reflectie en nieuwe plannen. Met welk gevoel zit de verzekeringsprofessional bij de kerstboom en aan de oliebollen? Amweb maakte een rondje langs de velden. De vierde in de serie is Jeroen Oversteegen, directeur van de Nationale Hypotheekbond.

Waar kijk je met voldoening op terug?

“Het plezier dat wij met onze relaties hebben en de inzet van mijn collega’s. Met trots kijk ik terug op de projecten die we hebben opgeleverd, zoals de rentemiddeling-applicatie voor geldverstrekkers en intermediairs en de koppeling met het BKR, Calcasa en andere bronnen.”

Wat wil je volgend jaar echt nooit meer horen?

“Wij willen volgend jaar niet meer horen dat geldverstrekkers niet actief meewerken aan een correct klantbeeld. Wij vinden dat in 2016 iedere adviseur, geldverstrekker of verzekeraar actief data met elkaar moet gaan delen in belang van de consument.”

Wie krijgt er jouw ‘beste wensen’ en waarom?

“Iedereen die actief bijdraagt om de consument te voorzien van kwalitatief goed advies en uitstekende producten.”

Welke drie speerpunten staan er op jouw agenda voor 2016?

“Eén: onze hypotheekaanvraagstraat.nl modulair aanbieden zodat deze eenvoudig naar wens te integreren is bij partijen die gestroomlijnder hypotheekaanvragen willen ontvangen met behulp van de modernste technieken. Twee: nog meer inzicht en een nog completer klantbeeld creëren door de koppeling van publieke data voor het ondersteunen van onze relaties bij proactief-, preventief en bijzonder relatiebeheer. Drie: het dagelijks verbeteren van onze dienstverlening en dit met veel plezier, samen met mijn collega’s, te blijven doen.”

Welke gebeurtenis van 2015 wil je het liefst vergeten?

“De aanslagen in Parijs en alle ellende op de wereld. Belangrijker dan al het werk!”

Eerdere wintergasten staan hier.