VvE-beheerders krijgen collectieve vergunning om te bemiddelen

De Branchevereniging VvE Beheerders (BVVB) gaat VvE-beheerders (die een vereniging van eigenaren beheren) een collectieve bemiddelingsvergunning aanbieden. Elke beheerder die zich aansluit bij dit collectief kan met deze vergunning ‘onafhankelijk bemiddelen in verzekeringen’.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlangs bepaald dat professionele beheerders van een Vereniging van Eigenaren (VvE) vergunningplichtig zijn en de beheerders tot 24 december 2015 de tijd gegeven om een bemiddelingsvergunning aan te vragen.

Onwerkbaar

Paul Hoogeveen, voorzitter van de BVVB zegt hierover: “De beheerders zijn in een lastig pakket gekomen nu de AFM de regels zo strikt gaat toepassen. Hierdoor ontstaat een onwerkbare situatie. De meeste VvE beheerders kunnen geen eigen vergunning aanvragen omdat de eisen en kosten veel te hoog liggen. Met dit collectief houden we de kosten laag en behoudt de VvE Beheerder een onafhankelijke bemiddeling voor haar verzekeringsportefeuille ten behoeve van haar klanten.”

De BVVB zegt met de AFM overlegd te hebben over deze collectieve oplossing. Een woordvoerder van de toezichthouder bevestigt dat. “We hebben gesproken met de BVVB en hun de mogelijkheden en situatie toegelicht. Daar komt het besluit door de BVVB tot een collectieve bemiddelingsvergunning uit voort.”

Commerciële partijen

Volgens de BVVB hebben ook ‘meerdere commerciële partijen uit de verzekeringsmarkt’ een collectieve bemiddelingsvergunning aangeboden aan de beheerders. “Deze aanbiedingen van tussenpersonen of verzekeringsmaatschappijen zijn echter verre van onafhankelijk en brengen de beheerders naar hun klanten toe in een lastige situatie.” Vandaar het ‘onafhankelijk collectief’ waarvoor de BVVB een aparte stichting in het leven heeft geroepen.