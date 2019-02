Vivat: ‘Beleggers waren wel op tijd geïnformeerd’

Vivat geeft aan beleggers wél op tijd te hebben geïnformeerd over gekochte obligaties . Dat zegt Vivat in het FD naar aanleiding van de brief van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Beleggers dachten met gekochte obligaties ook coupons te ontvangen, maar deze waren al uitgekeerd.

Beleggers betaalden ruim € 30.000 te veel voor de obligaties omdat zij dachten nog recht te hbben op de coupons. VEB stuurde om deze reden een brief naar Vivat, maar volgens de verzekeraar zijn de beleggers wel op tijd geïnformeerd. “Om beleggers hierover te informeren, heeft SRLEV (de financiële dienstverlener van Vivat, red.) op 23 oktober een persbericht gepubliceerd en een bericht voor obligatiehouders gestuurd naar Euroclear en Clearstream. Hetzelfde bericht heeft SRLEV op maandag 26 oktober gestuurd naar Euronext”, aldus Vivat.

VEB gaat nu om opheldering vragen aan Euronext. “En als de beursuitbater die informatie daadwerkelijk heeft ontvangen is de vraag of deze afdoende was voor de beurs om beleggers zoals gebruikelijk is via een eigen mededeling op de website van de beursuitbater te informeren. Tot slot wil de VEB ook van Euronext weten welk gevolg het tijdig ontvangen van de informatie zou hebben gehad op het handelsverloop in de dagen na 3 november”, schrijft VEB op haar site.