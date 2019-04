Vakbonden vrezen verlies van duizenden banen bij Rabobank

Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, spreekt soortgelijke woorden. Hij heeft van de Rabo-top gehoord dat er ‘forse consequenties komen voor de personele bezetting’, al heeft hij ook geen concrete aantallen gehoord. “In de wandelgangen gaan aantallen van 8.000 tot 12.000 banen rond”, zegt hij. Het zou met name gaan over ingrepen aan de ‘achterkant’ van de bank, de ondersteunende afdelingen.

De Rabobank gaat vanmiddag de nieuwe strategie van de bank bekendmaken. Het personeel op het hoofdkantoor in Utrecht wordt eind van de middag ingelicht, personeel in lokale filialen kan de bijeenkomst via een video-verbinding volgen.

10.000 banen

In 2013 vond er al een reorganisatie plaats binnen de Rabobank ten koste van 10.000 banen. Daarvan zijn er inmiddels al 7.000 verdwenen, de rest staat voor de komende periode nog op de rol. Rabobank heeft op dit moment 39.000 werknemers, waarvan 22.000 bij de lokale filialen, 10.000 bij de organisatie in Utrecht en 7.000 internationaal.

Bron: ANP