Rozan Dekker gaat beursgang-team ASR leiden

Dekker is sinds 2008 werkzaam bij Delta Lloyd, waar zij momenteel CFO van Delta Lloyd Bank is. Eerder was zij daar onder meer verantwoordelijk voor Investor Relations. De functie directeur Group Balance Sheet Management is nieuw binnen ASR. Om een optimaal balansbeheer te waarborgen zullen de huidige afdelingen ‘strategisch balansmanagement’, ‘herverzekeringen’ en ‘financieel risicomanagement en modelbeheer’ onder verantwoordelijkheid van deze directeur worden gebracht, aldus ASR.

Rozan Dekker gaat rapporteren aan Chris Figee, CFO van ASR en neemt zitting in het managementteam CFO, waar ook de directeuren Finance & Risk, Group Asset Management, Group Accounting, Reporting & Control en Group Risk Management deel van uit maken.