Poliskluis gaat Mijnverzekeringenopeenrij.nl heten

Het Verbond van Verzekeraars maakte begin dit jaar bekend een poliskluis in te gaan richten. Daarin kunnen klanten online – op smartphone, tablet en computer – al hun polissen inzien. De intentie van het Verbond is om ervoor te zorgen dat de kluis in 2017 operationeel is. Nu is er ook een naam voor het project. Stichting De Poliskluis, dat het project coördineert, doet nog een oproep aan alle verzekeraars en gevolmachtigde assurantiebedrijven om mee te helpen de poliskluis zo compleet mogelijk te krijgen.