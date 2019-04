Meeste schuldeisers DSB krijgen geld terug

Bijna alle schuldeisers van de in 2009 omgevallen DSB Bank krijgen hun geld terug. Wanneer gedupeerden afzien van rente en andere afspraken, kunnen ze hun volledige vordering uitgekeerd krijgen van de curatoren. Het gaat onder andere om 500 oud-leveranciers van DSB en 22.000 polisklanten waarbij de bank te veel provisie had berekend. Ook de 8000 mensen die ten tijde van het faillissement meer dan € 100.000 op hun rekening hadden staan, krijgen hun geld terug.

Curator Rutger Schimmelpenninck is blij dat de claims van particulieren nu allemaal afgewikkeld kunnen worden. “Niemand had dat zes jaar geleden gedacht”, zegt Schimmelpenninck. Opvallend is dat ook ruim 300 achtergestelde depositohouders hun vordering helemaal terug krijgen ondanks dat de curatoren de schuld bij De Nederlandsche Bank (DNB) nog niet hebben vereffend. DNB vergoedde destijds alle DSB-klanten die tot € 100.000 op hun rekening hadden staan. Normaal gesproken moeten de curatoren als eerste deze schuld van € 900 mln aan DNB terugbetalen. Behalve de € 900 mln, rest er ook nog een ‘superachtergestelde’ lening van ruim € 30 mln bij financiële partijen en nog zo’n € 2,6 mld aan overige schulden. Schimmelpenninck heeft echter goede hoop alle schuldeisers op termijn af te kunnen lossen.

De Stichting Steunfonds Probleemhypotheken is blij met het ‘waardevolle aanbod’. Volgens voorzitter Rob Goedhart is het echter wel mogelijk dat het bedrag dat mensen terugkrijgen als ze niet akkoord gaan, uiteindelijk hoger uitpakt. Maar dan duurt het waarschijnlijk jaren voordat ze hun geld terugzien. En er kleven dan ook nog veel onzekerheden aan, aldus Goedhart.