Financials willen verschil maken voor het bedrijf

Financials hebben het gevoel dat hun werk ertoe doet wanneer zij verschil kunnen maken voor het bedrijf. Het is daarbij belangrijk dat hun bijdrage ook voldoende uitdaging biedt. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder hoogopgeleide professionals in opdracht van Yacht.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat tevredenheid over hun huidige positie, doorgroeimogelijkheden en salaris niet de belangrijkste drijfveren zijn in het werk van hoogopgeleide professionals. “In het algemeen geldt dat professionals het structureel toevoegen van waarde aan het bedrijf belangrijk vinden. Daarnaast zoeken zij voldoende uitdaging”:, zegt Ton Hopmans, algemeen directeur van Yacht.

Bevestigen

Als financials niet het verschil kunnen maken voor hun bedrijf, beschouwen zij hun bijdrage als minder waardevol, ongeacht de impact van de bijdrage op het bedrijf. Deze professionals vinden het tevens belangrijk dat collega’s bevestigen dat zij zinvol werk verrichten. Meest belangrijke drijfveren zijn: uitdaging, structureel waarde toevoegen aan de organisatie en structureel waarde toevoegen aan vakgebied.

Erkenning

Uit het onderzoek blijkt dat erkenning de overkoepelende drijfveer is. Tegelijkertijd constateert het onderzoek dat werkgevers dit niet of nauwelijks onderkennen. Zo leggen werkgevers meer nadruk op vervulling van extrinsieke behoeften, zoals arbeidsomstandigheden (werkomgeving) en tevredenheid over de huidige positie in het bedrijf. Werkgevers onderschatten verder het belang van bewondering krijgen van collega’s en naasten, via het werk contacten kunnen leggen die ertoe doen en werk doen dat in lijn ligt met de eigen normen en waarden.

Onderzoek

TNS NIPO heeft in de maanden juli en augustus 2015 onderzoek gedaan naar ‘werk dat ertoe doet’. In totaal hebben 1.795 professionals en 247 werkgevers de vragenlijsten ingevuld.