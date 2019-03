‘Digitalisering vernietigt driekwart mbo-banen in financiële en zakelijke dienstverlening’

Door robotisering en digitalisering verandert de arbeidsmarkt in de zakelijke en financiële dienstverlening in rap tempo. Wendbaarheid en andere skills zijn nodig om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers. Dit blijkt uit het PwC-onderzoek ‘ Digitalisering en robotisering vragen om employagility ‘.

Een van de conclusies luidt dat in 2025 een groot deel van de mbo-banen verdwijnt. In zowel de financiële als zakelijke dienstverlening constateert PwC dat de digitalisering van processen enorme impact heeft op hoe klanten worden bediend. Dit heeft vervolgens ook weer enorme impact op de bedrijfsvoering en dus op het personeel. “Bestaande businessmodellen worden snel vervangen door nieuwe businessmodellen, die als kenmerk hebben dat ze worden ondersteund door minder mensen en vaak ook door mensen met andere competenties en ervaringsachtergrond, kortom er zal een mismatch ontstaan”, aldus PwC.

Anders inrichten

Uit het PwC-onderzoek blijkt eveneens dat bedrijven anders hun personeelsbestand gaan inrichten. De flexibele schil omvat in 2025 20-40 procent van het totale medewerkersbestand van organisaties in de zakelijke en financiële dienstverlening, tegenover 0-20 procent nu. De flexibele schil wordt niet alleen maar ingezet om grote drukte op te vangen, maar vooral ook om specifieke capaciteiten in huis te halen. “Organisaties willen niet meer alles zelf kunnen, ze willen zich concentreren op hun kernactiviteiten”, zegt PwC-partner Robert Charlier. “Op die manier kunnen bedrijven én werknemers snel op veranderingen reageren en waarde blijven toevoegen. Dat bewustzijn en vermogen noemen we employagility, een belangrijke eigenschap in de toekomst.”

Het onderzoek van PwC is uitgevoerd onder ruim honderd personen van veertig grote en zakelijke en financiële dienstverleners.