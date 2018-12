Aandeel directe beloning naar 10% bij grootste intermediarbedrijven

Bij de grootste intermediairbedrijven van Nederland wint directe klantbeloning langzaam terrein: het aandeel van inkomsten uit rechtstreeks bij de klant in rekening gebrachte advieskosten is in 2014 naar schatting gegroeid tot 10,3%, tegen een kleine 9% in 2013.

Dat is een van de ontwikkelingen die zijn af te leiden uit de nieuwe top 100 van intermediairbedrijven die volgende week verschijnt in het am:jaarboek. Daarvoor zijn de omzetcijfers opgevraagd van grote intermediairkantoren; 35 bedrijven hebben de omzet uitgesplitst naar provisie, fee en inkomsten uit volmachtactiviteiten.

Vooral in zakelijke markt

Dat klantbeloning nog niet een veel groter aandeel heeft in de inkomsten van adviesbedrijven is logisch te verklaren: polissen uit het verleden leveren nog altijd provisie-inkomsten op en voor nieuwe schadeverzekeringen is provisie als beloningsvorm nog steeds toegestaan. De directe beloning heeft vooral een groot aandeel bij kantoren die zich (ook) op de zakelijke markt begeven, zoals Herenvest (55%), MontClair (33%), Sibbing & Wateler (27%), Meijers (21%) en Koster (25). Serivceabonnement-pionier MultiSafe boekt inmiddels 29% van de omzet uit rechtstreekse klantbeloning. Bij het jonge en snel stijgende Noord-Hollandse adviesbedrijf Zorgeloosch bestaat 79% van de inkomsten uit fees.

Rabo de grootste

De 113 lokale Rabobanken vormen samen nog steeds met afstand het grootste intermediairbedrijf van ons land. Naast een (assurantie)provisieomzet van € 277 mln boeken zij naar schatting nog een kleine € 47 mln aan fee voor hypotheekadvisering. Independer verdringt NN-dochter Zicht met een omzet van € 46 mln nipt van de zesde plaats. In de top 100 boeken CAK uit Dordrecht (23e) en Zorgeloosch (75e) veel groei. Een van de nieuwkomers is Howden uit Rotterdam (97e). Het in 2014 gestarte makelaarsbedrijf is in het eerste jaar meteen goed voor € 2,9 mln omzet.

De hele top-100 van intermediairkantoren staat in het am:jaarboek dat op 16 december verschijnt. Ook biedt dit naslagwerk een overzicht van de marktaandelen van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars; de (technische) resultaten en solvabiliteitscijfers van alle individuele maatschappijen en veel achtergrondinformatie.