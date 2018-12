Rabo-analist: “NN zou Delta Lloyd kunnen overnemen”

Er is een scenario mogelijk waarbij NN Group Delta Lloyd overneemt tegen een aantrekkelijke prijs. Dit zegt beursanalist Cor Kluis van de Rabobank in een rapport bestemd voor klanten.

Een overname van Delta Lloyd zou de vrije kasstroom van NN Group met dubbelcijferige percentages kunnen vergroten, rekent Kluis zijn klanten voor. Met € 2 mld vers aandelenkapitaal (18% verwatering) zou een vrije kasstroom kunnen worden gekocht van € 300 mln tot € 500 mln. Een toename van zo’n 11% voor NN. Kluis stelt dat de Solvency II ratio dan wel sterk moet blijven en NN zich niet in de schulden moet steken. Kluis noemt echter ook de optie dat NN zelf wordt overgenomen. De kans daarop neemt volgens hem toe als ING zijn resterende aandelenbelang in de tweede helft van 2016 heeft verkocht. Als kanttekening stelt hij dat beleggers wellicht liever een zelfstandig NN zien aangezien het huidige goede bestuur een schaars goed is. Mede onder invloed van deze berichtgeving steeg het aandeel Delta Lloyd.