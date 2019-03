‘NN voorlopig niet geïnteresseerd in Delta Lloyd of ASR’

NN Group gaat op de korte termijn geen pogingen ondernemen om concurrenten Delta Lloyd of ASR over te nemen. Dat meldt de Telegraaf op basis van gesprekken met financieel adviseurs die regelmatig met de top van NN om tafel zitten.

Een van de adviseurs zegt: “Deze opties zijn ter sprake gekomen en snel weer afgeserveerd.” Maar er wordt wel nagedacht over overnames van kleinere omvang. “Kleinere overnames in Zuid-Europa en in Nederland zijn wel reële opties”, zegt een andere adviseur. Zo zou de Nederlandse dochter van Generali eventueel te koop staan en overweegt ook Legal & General een koper voor het Nederlandse kantoor te zoeken.

Aanleiding voor de speculaties was een rapport van Rabobank-analist Cor Kluis, die schreef dat Delta Lloyd wel eens een interessante overnamepartij zou kunnen zijn voor NN. Maar bankiers zeggen dat het laat is voor een bod op Delta Lloyd en er zijn ook nog geen plannen van de kant van NN om tot een overname over te gaan. Lard Friese, CEO van NN Group, zei in gesprek met Bloomberg wel dat hij NN wil laten groeien, eventueel ook via overnames.