Jean Frijns: ‘De vier bestuurders waren de vier musketiers van Delta Lloyd’

Voormalig president-commissaris bij Delta Lloyd, Jean Frijns zag een echte vechterscultuur bij Delta Lloyd. De verzekeraar was jaren in conflict met DNB over de risicovolle beleggingen. “De vier bestuurders waren echt de vier musketiers. Zo van: wij samen tegen de buitenwereld”, zegt Frijns in een interview tegen het Financieele Dagblad.

De relatie tussen Delta Lloyd en DNB was al jaren beroerd en kwam op een dieptepunt toen de toezichthouder Delta Lloyd eind 2014 een boete van ruim € 20 mln kreeg en financieel bestuurder Emiel Roozen wilde wegsturen. In het gesprek met het FD zegt Frijns dat hij het eens was met de ideeën van DNB dat de risicovolle beleggingen verminderd moesten worden, maar zouden emoties in de weg hebben gezeten van een oplossing. “Het familiegevoel was voor Hoek vreselijk belangrijk. Zelf kan ik er niets mee, met emotie. Maar die emotie stond een rationele oplossing bij het conflict met DNB in de weg. Ook bij de toezichthouder, overigens”, stelt Frijns.

DNB beschuldigde Delta Lloyd ervan in 2012 te hebben gehandeld in rentederivaten naar aanleiding van een uitnodiging voor een vertrouwelijke vergadering bij DNB. Frijns vindt echter niet dat hier sprake van was. “Als het vertrouwelijke informatie was, dan was het veel ernstiger. Maar uit het vonnis blijkt al dat het de rechters niet om de vertrouwelijkheid ging, maar om het feit dat bestuurders actief gingen zoeken naar informatie die mogelijk vertrouwelijk was. Wij hadden daar zelf ook diep over nagedacht. Voor ons kon het geen vertrouwelijke informatie zijn, want DNB zou zich nooit schuldig maken aan het verspreiden van koersgevoelige informatie. Wij vonden het wel laakbaar dat het bestuur niet voorzichtig was geweest, maar voor ons was het een incident”, zegt Frijns tegen het FD.

Toen de zaak voor de rechter kwam, werd volgens Frijns duidelijk dat Delta Lloyd twee fouten heeft gemaakt. Zo had de raad van commissarissen niet zelf het interne onderzoek moeten doen en had de analyse breed ingestoken moeten worden, niet enkel met een juridische bril. “Het vertrouwen in het financiële stelsel is fragiel. Het bestuur moet alles doen om dat te behouden. Als ik die analyse van tevoren zo had gemaakt, had ik wellicht een andere afweging gemaakt”, aldus Frijns. Aan het FD zegt hij dan ook geen goede inschatting te hebben gemaakt. “De vraag is dan of iemand fouten mag maken. Ik heb het gevraagd bij andere bedrijven waar ik commissaris ben. Daar kreeg ik te horen: hier leer je van”, aldus Frijns.