Jan Driessen: Lobby financiële sector staat 10-0 achter

Voordat Jan Driessen gisteren zijn lezing gaf op de drukbezochte am:dag in de Jaarbeurs in Utrecht, legde hij zijn oor eens te luisteren in politiek Den Haag. Wat zij vonden van de lobby van de financiële sector was de vraag. De respons was niet positief te noemen. “De sector staat op een 10-0 achterstand”, vatte de voormalig parlementair verslaggever het samen.

Driessen begon zijn verhaal met enkele vragen voor het publiek. Zo wilde hij graag weten wie er in de zaal het afgelopen jaar contact had gehad met de politiek in Den Haag of Brussel. Naast de hand van CDFD-lid Judith Scherrenberg gingen er slechts drie omhoog. Daarnaast wilde Driessen weten wat voor cijfer de zaal gaf voor hun vertegenwoordiging in Den Haag, in de vorm van brancheorganisaties als het Verbond van Verzekeraars of Adfiz. Vanuit de zaal kwam de respons een 5 of lager.

Leugenachtig

Driessen maakte duidelijk dat de politiek ook geen hoge pet op heeft van de financiële lobby in Den Haag. Een bloemlezing uit de respons die hij van politici kreeg was dat de lobby vanuit eigenbelang praat, defensief is, behoudszucht, arrogantie en zelfoverschatting toont en altijd uitgaat van de eigen positie en portemonnee. “En ik kreeg nog een bericht van een christen-democraat dat leugenachtigheid daar nog aan toegevoegd mag worden”, stipte Driessen nog eens extra aan hoe beroerd de sector erop staat bij de politiek. “De sector staat op een 10-0 achterstand in Den Haag.”

Een gemiste kans, want een goede lobby kan goed van pas komen. Driessen: “Ik ben niet tegen lobby’s, ik weet hoe belangrijk ze kunnen zijn. Een goede lobby is cruciaal voor de besluitvorming en maakt de politiek beter.” En dus gaf Driessen de zaal nog een lobbytip mee: “Ga altijd uit van het klantbelang. Als je dat doet praat je mét de AFM en de politiek en niet tegen hen.”