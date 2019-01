Ipsos: Verzekeraars zijn goed bereikbaar

Met de bereikbaarheid van verzekeraars zit het volgens onderzoeksbureau Ipsos meer dan goed. Het bureau onderzocht de bereikbaarheid van verzekeraars per mail en per telefoon, en het overgrote merendeel voldoet aan de norm.

In 97% van de gevallen voldoen verzekeraars aan de norm voor telefonische bereikbaarheid. Per mail geldt dat voor 91%. Telefonisch werd er dit jaar vooruitgang geboekt door de branche. Na het doorlopen van het keuzemenu moet een beller ongeveer 49 seconden wachten tot hij een specialist aan de lijn krijgt. Dat is 15 seconden sneller dan vorig jaar en binnen de door het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (opdrachtgever van het onderzoek) gestelde norm.

Tevreden

Voor contact per mail geldt dat 91% van de klanten een reactie krijgt binnen de door de verzekeraar beloofde reactietermijn. Het merendeel van de klanten, 93%, heeft ook aangegeven tevreden te zijn met de snelheid waarmee telefoontjes beantwoord worden. Naast een korte wachttijd is ook een snelle gespreksafhandeling voor de klant belangrijk. De 7% ontevreden klanten geeft aan vooral geërgerd te raken als de wachttijd langer is dan aangegeven en als ze niet correct te werk worden gestaan.

Over de snelheid van mails beantwoorden is 88% tevreden, voornamelijk als verzekeraars binnen twee dagen reageren op mails met goed advies en wijzigingen snel doorvoeren. Ontevredenheid wordt veroorzaakt door het langer dan tien dagen moeten wachten op antwoord. Vooral als in die late mails nog om aanvullende informatie wordt gevraagd.