GSFD kijkt vaker in de ‘Gooische spiegel’

Natuurlijk komen vragen als locatie, gastspreker en verzorging aan de orde. Maar ook vragen als : ‘zou u deze lezing aanraden aan een branche genoot?’ De meeste respondenten beantwoorden deze vraag met ja. Maar daar blijft het niet bij.

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst worden de uitkomsten van de enquêtes publiekelijk gedeeld. In de vorm van een mini-presentatie. Met behulp van Google Analitics presenteren we keurige charts. Hiermee geef je als bestuur feedback aan je leden. Onze ambasadeurs. Zij weten dan ook dat het wordt opgepakt. In een mini-presentatie wordt bij aanvang kort het sentiment van de vorige bijeenkomst geschetst. Waren er leermomenten of was de tendens simpelweg heel positief? Dat zijn dan met name de momenten om samen bij stil te staan. Niet zozeer om ons zelf op de borst te slaan. Nee.

Onze enquêteur presenteert de gestelde vraag: “Velen van u hebben aangegeven deze presentatie aan een collega te adviseren”. “Wie van u heeft dat nu ook echt werkelijk gedaan?”. “Graag vingers…”

Maak de reacties bespreekbaar. En vertel dat de leden als ambasadeurs van de assurantieclub op deze wijze een belangrijk steentje kunnen bijdragen aan het winnen van nieuwe leden.

Het leuke hiervan is dat naar aanleiding van de nabespreking van de ingevulde enquête tijdens de bijeenkomst van 28 oktober j.l. er diverse nieuwe introducees worden verwelkomt op de bijeenkomst van 3 december aanstaande. Simpelweg omdat de leden enthousiast worden om ‘het’ door te vertellen.