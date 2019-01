Femke de Jong-Struiksma verlaat Van Beem de Jong

Femke de Jong-Struiksma gaat per 1 januari Van Beem de Jong, het kantoor dat zij zelf mede oprichtte, verlaten. De Jong-Struiksma doet dit om persoonlijke redenen, ze gaat een zwaar IVF-traject in dat ze niet kan combineren met werk.

“Ik sta aan de vooravond van een IVF-traject. Dat is heel zwaar en is simpelweg niet te combineren met mijn werkzaamheden als advocaat en voor de sector. Daarom heb ik besloten om mij terug te trekken, zodat ik in 2016 alle rust en ruimte heb om mij op mijn privésituatie te concentreren”, zegt De Jong-Struiksma. Mede-oprichter Robin van Beem vindt het jammer dat zijn collega nu vertrekt. “Ik heb de afgelopen jaren met ontzettend veel plezier gewerkt aan de opbouw en uitbouw van ons kantoor en zal de inbreng van Femke zeer missen. Maar ik heb alle begrip voor haar keuze en steun haar daar volledig in.”

De Jong stopt niet alleen bij haar kantoor, maar zal ook haar nevenactiviteiten gaan afbouwen. Voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs is ze sinds oktober niet meer en de advocate zal het komende jaar ook geen blogs of artikelen meer schrijven. Van Beem de Jong zal na het vertrek van De Jong-Struiksma onder dezelfde naam met dezelfde werkzaamheden verdergaan. De Jong: “De afgelopen jaren heb ik mijn specifieke kennis kunnen overdragen aan mijn directe collega’s, dus daarover geen zorgen. Bovendien is in 2013 Coen Fledderus als partner toegetreden. Dat maakt dat de continuïteit is gewaarborgd. En ik zal natuurlijk graag adviseren als mijn oud-collega’s na 1 januari zouden bellen.”

In het nieuwe am:magazine, dat morgen verschijnt, licht De Jong-Struiksma samen met Van Beem haar beslissing uitgebreid toe in een interview.