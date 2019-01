Delta Lloyd niet in beroep tegen AFM-boete Asset Management

De boete kwam al naar boven in de rechtszaak tussen de verzekeraar en DNB en wordt nu ook officieel bevestigd door de AFM. Delta Lloyd Asset Management wordt gestraft omdat het tussen april 2012 en november 2014 de bedrijfsvoering ‘niet zodanig had ingericht dat deze een beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgde’. In eerste instantie diende Delta Lloyd een bezwaar in, maar na de verloren rechtszaak tegen DNB werd dat bezwaar weer ingetrokken. Hierdoor is de strijdbijl tegen beide toezichthouders weer begraven door Delta Lloyd