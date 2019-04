Aandeel Delta Lloyd blijft lijden onder solvabiliteitsvraag

Terug naar het eerste halfjaar van 2015: het aandeel van Delta Lloyd had maandenlang een redelijk stabiel aandeel dat rond de 16, 17 en soms zelf 18 euro lag. Daar kwam in augustus dit jaar verandering in toen Delta Lloyd de halfjaarcijfers bekendmaakte. In een week tijd daalde de waarde van het aandeel van ruim € 16 naar iets meer dan € 11. Die dalende lijn is sindsdien eigenlijk niet meer gestopt.

De afgelopen maanden daalde het aandeel gestaag verder richting de € 7 à € 7,5 en gisteren volgde een nieuwe klap, na de publicatie van de kwartaalcijfers. Die konden de beleggers niet bekoren en het aandeel sloot gistermiddag 12,8% lager op € 6,50. De laagste koers in de historie. Dat dieptepunt wordt vandaag alweer doorbroken: op een AEX met verder weinig dalers staat Delta Lloyd momenteel weer rond de 4% in het rood.