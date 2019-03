‘Sociale zekerheid als speerpunt’

Sociale zekerheid, dat is dé specialiteit van Robidus. Als allround partner ondersteunt Robidus werkgevers bij het oplossen van complexe vraagstukken rondom arbeidsperspectief en arbeidsparticipatie. Met als resultaat: betrokken werknemers en lagere kosten. Sven Kelder, directeur van Robidus, over vakmanschap.

Werkgevers kunnen met al hun vragen over sociale zekerheid terecht bij Robidus. “Een bewuste keuze”, stelt Kelder. “De sociale wetgeving is zeer complex. Door ons te richten op deze niche in de markt, zijn wij in staat om hierin uit te blinken. Dat is voor mij de kern van vakmanschap.”

Uitvoering en advies

“Met Robidus willen we niet alleen goed zijn in verzekeringen, maar werkgevers ook faciliteren in de uitvoering en adviseren over zaken als arbeidsperspectief, inkomen, verzuim of arbeidsongeschiktheid. Dat doen wij voornamelijk voor grotere werkgevers met meer dan 250 werknemers in dienst.”

Werk maken van sociale zekerheid

“Wil je écht werk maken van sociale zekerheid in een bedrijf, dan heb je allereerst visie nodig. Hoe ga je als werkgever bijvoorbeeld om met oudere werknemers en welke gevolgen heeft de steeds verdergaande automatisering voor werknemers? Op basis van een visie kun je beleid ontwikkelen, dat ook praktisch uitvoerbaar moet zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over de financiering van het beleid.”

‘Door aandacht te besteden aan arbeidsperspectief en -participatie kunnen werkgevers enorme winst boeken’

“De sociale zekerheid schuift steeds meer op van publiek naar privaat. Ondertussen verandert de wereld om ons heen in hoog tempo. Nog te vaak beschouwen werkgevers sociale zekerheid als een verplicht nummer. En dat terwijl werkgevers door actief aandacht te besteden aan vraagstukken rondom arbeidsperspectief en arbeidsparticipatie enorme winst kunnen boeken.”

Signaleren

“Het gekke is dat bedrijven vaak wél veel investeren in de ontwikkeling van talent”, vervolgt Kelder. “Maar opmerkelijk genoeg is er weinig aandacht om uitval van werknemers tegen te gaan. Men grijpt pas in als iemand ziek thuis zit. Dan is het kwaad al geschied. Terwijl er veel mogelijkheden zijn om potentiële problemen van werknemers in een vroegtijdig stadium te signaleren. Als je op tijd intervenieert, is dat beter voor werknemer en werkgever. Dát is wat wij met Robidus willen bereiken.”