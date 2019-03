NN en ING winnen Communication Awards

Nationale-Nederlanden (NN) is de winnaar van de ‘Insurance Communication Award’, de prijs voor de best communicerende verzekeraar. De verzekeraar won de prijs voor haar ‘Care-campagne. ING won de ‘Banking Communication Award’.

Bij de ‘Care-Campagne’ van NN werden particuliere klanten ingeschakeld om zakelijke klanten te ondersteunen bij een bepaald probleem. Een van de onderdelen van de campagne was dat particuliere klanten van Nationale-Nederlanden bonnen ontvingen die ze konden besteden bij fruittelers die door Rusland werden geboycot. Het primaire doel van de campagne was niet het genereren van publiciteit, maar het helpen van klanten. Daarom zijn er geen massamedia ingezet, maar is gericht gecommuniceerd door middel van internet, bijeenkomsten en nieuwsbrieven. De jury prees het creatieve aspect van de campagne, dit werd door de jury beoordeeld met een 8.2. Consumenten vonden de campagne opvallend (7.9) en onderscheidend (8.0). De campagne van Nationale-Nederlanden scoorde op het aspect handelen in klantbelang het hoogst met een 7.3.

Financieel Fit

ING won met de campagne ‘Financieel Fit’. Hiervoor werden onder andere tv-commercials ingezet, het tvprogramma ‘Hoeveel ben je waard?’, online banners en video’s, kantoorposters, folders en een app voor de mobiele telefoon. De jury benadrukte het klantbelang dat in de campagne centraal stond en gaf voor dit aspect gemiddeld een 8.0, wat één van de hoogste scores was. Uit het consumentenonderzoek bleek dat de campagne hoog scoorde op het informatieve aspect. Daarnaast vonden de consumenten deze campagne goed passend bij het merk ING. Hiervoor gaf men een rapportcijfer 7.2.

Initiatief

De communicatie awards voor de financiële sector zijn een initiatief van GfK en de vakbladen am: en Banking Review. Op basis van de ingediende cases heeft een jury een voorselectie gemaakt. Hieruit ontstonden drie genomineerde banken (EyeOpen, ING en Knab) en drie genomineerde verzekeraars (BeFrank, Centraal Beheer en Nationale-Nederlanden). De cases van de genomineerden werden voorgelegd aan het consumentenpanel van GfK. In het bepalen van de winnaar telde het consumentenonderzoek voor twee derde mee, de beoordeling van de jury voor een derde.

Jury

De jury bestond uit de volgende personen: Theo van Vugt (hoofdredacteur am:), Robert Paling (hoofdredacteur Banking Review), Tony de Bree (schrijver van o.a. ‘Dagboek van een bankier’ en ‘Dinosaurier of krokodil?)’, Ronald Pont (directeur FRWD Marketing & Communicatie), Fred van Raaij (hoogleraar economische psychologie), Wessel Visser (directeur Bureau Taal), Guda van Noort (directeur SWOCC), Anna Borleffs (senior consultant BACE van GfK) en Eric Landwaart (industry director financial services van GfK).

De awards werden uitgereikt tijdens het GfK Finance Congres dat vandaag plaatsvond.