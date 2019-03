CFD rust leden uit met nieuw adviessysteem

Brancheorganisatie CFD biedt haar leden een nieuw systeem aan waarmee zij geautomatiseerd advies kunnen geven. Dat maakt CFD-voorzitter Edwin Herdink vandaag bekend tijdens de najaarspresentatie van de branche-organisatie. De ontwikkelaars en het CFD hopen hiermee een nieuw tijdperk van adviseren in te luiden. “Het is hét innovatieve product op de markt. Ik hoop uiteindelijk dat de hele branche met geautomatiseerd advies aan de slag gaat”, aldus Herdink.

Paul van Brederode, eigenaar van Van Brederode Financieel Adviseurs, ontwikkelde samen met een aantal jonge programmeurs het adviessysteem Lean waarmee adviseurs klanten proactief kunnen benaderen. “Het werkt zo: klanten krijgen een online vragenlijst toegestuurd waaruit een digitaal advies komt rollen. Deze wordt ook naar de adviseur gestuurd, die de klant vervolgens benadert voor een compleet advies. Het digitale advies is absoluut geen op opzichzelfstaand advies. Dat mag ook niet van de AFM. Het doet alleen een hoop voorwerk voor de tussenpersoon”, aldus Van Brederode.

Adviseurs betalen voor het systeem op basis van een prepaid-model. “De tussenpersoon betaalt dus een tarief per klant, zodat wij het systeem draaiende kunnen houden en door kunnen ontwikkelen”, zegt Van Brederode. Vooralsnog kunnen alleen CFD-leden gebruik maken van het systeem, maar in een later stadium moeten alle geïnteresseerde adviseurs gebruik kunnen maken van het systeem. “Wij zijn momenteel de enige brancheorganisatie die een dergelijk systeem aanbiedt aan de leden. We hopen natuurlijk dat dit voor adviseurs een reden zal zijn om zich bij het CFD aan te sluiten”, aldus Herdink.