Bezoekers amweb staan open voor Google in de branche

We vroegen de lezers afgelopen week naar hun mening over de toetreding van grote partijen van buiten de branche, naar aanleiding van een artikel over de mogelijkheden die deze bedrijven zouden kunnen bieden. Daarop gaf 63% van de 279 stemmers aan dat de entree van een partij als Google goed zou zijn voor de branche, omdat disruption toch niet te stoppen is en een frisse blik de markt wel eens goed zou kunnen doen.

Toch is er ook een minderheid minder gecharmeerd van het idee van Google op de markt. Zo zou 32% de entree van Google geen goede zaak vinden, omdat de internetgigant het complexe verzekeringsvak niet zou kunnen omvatten. Daarnaast is er nog een kleine minderheid van 5% die het ronduit een slechte zaak zou vinden, omdat alle bestaande structuren dan omver gegooid worden.

Vivat

De nieuwe peiling gaat over de bestuursbeslommeringen bij Vivat. Na het vertrek van Gerard van Olphen zal ook Zwitserleven-directievoorzitter Seada van den Herik gaan vertrekken bij de door Anbang overgenomen verzekeraar. Intussen bericht het FD dat Anbang meer Chinezen in de directies van de daadwerkelijke verzekeraars wil plaatsen. Het zorgt voor onzekerheid, maar zullen de wijzigingen uiteindelijk leiden tot een verbeterde positie voor merken als Reaal en Zwitserleven? Stem!

