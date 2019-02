Annette van de Wetering verlaat D&O aan het einde van het jaar

Van de Wetering gaat zelf voorlopig eerst niks doen en zich richten op het gezin dat zij samen met haar echtgenoot Hans Hagenaars (ex-ING) vormt. Plannen voor de toekomst zijn er wel, zo zegt Van de Wetering haar talenkennis in te willen zetten om allochtone vrouwen te helpen met Nederlands leren. Ook het schrijven van een boek, samen met Hagenaars, staat voor de toekomst op de planning.

Van de Wetering kwam in 1999 binnen bij D&O, in eerste instantie als manager Marketing en PR. Vanaf begin 2005 was zij directeur, samen met Jurjen Oosterbaan. Voor D&O werkte Van de Wetering een aantal jaar bij Royal Nederland Levensverzekeringen. Over haar opvolging wordt de komende tijd een besluit genomen. In een bericht aan relaties schrijft Van de Wetering: “De komende maanden ga ik samen met Jurjen de overdracht van mijn taken vormgeven. Je kunt dus te maken gaan krijgen met andere en nieuwe namen. Met bestaande en nieuwe mensen binnen ons bureau.”