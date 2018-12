Uit de Arena organiseert gesprekken met intermediair en beleidsmakers

Femke de Jong-Struiksma en Pjotr van Tilburg organiseren in oktober en november drie ronde tafelgesprekken. Intermediairs kunnen dan met beleidsbepalers en stakeholders uit de markt in een kleine setting praten over de toekomst van het intermediair. “De discussie over het intermediair wordt nu vooral gevoerd over de hoofden van de partijen die het betreft. Wij willen intermediairs de kans geven om zichzelf te laten horen over thema’s die hun bedrijfsvoering raken”, zegt De Jong-Struiksma toe.

Van Tilburg en De Jong-Struiksma willen met de gesprekken een inventarisatie maken van de knelpunten en uitdagingen in de sector. “Wij pleiten al langer voor een meer constructieve samenwerking tussen de markt, de politiek en toezichthouder. Eén van de knelpunten daarbij is dat politiek en toezichthouder vaak niet goed op de hoogte zijn van wat er in de markt speelt. En dat kunnen we ook niet van hen verwachten, tenzij we echt inhoudelijk het gesprek met elkaar aangaan. Met deze sessies geven we daar een eerste aanzet toe”, zegt Van Tilburg.

De eerste sessie vindt plaats op 22 oktober 2015 in Nieuwegein en heeft als thema ‘Innovatie’ en wordt onder andere bijgewoond door Merel van Vroonhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur van de AFM. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 5 november 2015 in Amsterdam. Deze sessie heeft als thema ‘(Advies)kwaliteit en vakmanschap’ en de opvolgster van Theodor Kockelkoren, Femke de Vries, zal hierbij de AFM vertegenwoordigen. De derde bijeenkomst vindt plaats op 19 november 2015 en staat in het teken van ‘Marktverhoudingen en (inter)sectorale samenwerking’. Mensen kunnen zich tot 10 oktober gratis aanmelden via suggesties@uitdearena.nl.