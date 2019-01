Superschepen, superrisico’s

Het laden of lossen van een superschip kan weken duren, en als een schip vertraging oploopt door bijvoorbeeld een storm kun je niet zomaar van schip wisselen. Daarnaast zijn hele grote schepen een aantrekkelijk doelwit voor terroristen. Ook de risico’s op vervuiling en brand zijn veel groter. Als er 18.000 containers aan boord zijn weet je niet altijd precies wat erin zit, en het kan best zijn dat er één explosieven of andere gevaarlijke materialen bevat.

De wereld van groot, groter, grootst in cijfers:

50.000: Het aantal internationaal varende koopvaardijschepen die elk type lading vervoeren

4 voetbalvelden achter elkaar: het dekoppervlak van de MSC Oscar, het grootste containerschip ter wereld

1961: Het jaar waarin de standaardmaten voor zeecontainers werden vastgesteld in de eenheid TEU (Twenty feet Equivalent Unit)

90% van de wereldhandel wordt per schip vervoerd

: Shanghai is de drukste haven ter wereld, buiten Azië is Rotterdam veruit het grootst. 546: Het geschatte aantal zeecontainers dat volgens de World Shipping Council jaarlijks verloren gaat op zee, scheepsrampen uitgezonderd

1.679: Het aantal containers dat jaarlijks verloren gaat als scheepsrampen worden meegerekend

€ 160 mln: De gemiddelde bovendekse waarde van een ‘supership’

€ 2.225: De geschatte kosten van elke zeecontainer

€ 979 mln : Mogelijke totale waarde van de lading van een schip

90%: Het percentage van ’s werelds grootste containervervoerders dat volgens maritieme cyberbeveiligingsfirma CyberKeel kwetsbaar is voor een cyberaanval

24.000: Het aantal TEU’s dat volgens CTI Consultancy in 2020 door één schip vervoerd kan worden

Bron: Strategisch risico, speciaal rapport: Zeetransport, gesponsord door ACE, voorjaar 2015