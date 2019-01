Stichting Weet Wat Je Besteedt stopt

Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) stopt per 1 oktober. De stichting vond niet genoeg financiële ondersteuning meer. WWJB had als doel om de financiële zelfredzaamheid onder Nederlandse jongeren te vergroten. Ondanks verschillende pogingen was het niet mogelijk het bestaan van de stichting te continueren, zo laat men weten.

Marijke Vos, voorzitter van WWJB heeft een dubbel gevoel nu de stichting moet stoppen. “Het is wrang en ik ben trots. Wrang omdat ik van mening ben dat je jongeren nooit genoeg kunt helpen bij zo iets ingewikkelds als geld en dat ik echt teleurgesteld ben dat we geen financiële ondersteuning hebben weten te vinden voor WWJB. Trots omdat directeur Thea Hazel-Stals met haar team enorm veel heeft weten te bereiken. Ruim 2 miljoen jongeren zijn online ondersteund en met 700.000 van die bezoekers was ook interactie. In totaal hebben in de afgelopen 5,5 jaar meer dan 230.000 de Geld-typetest gedaan, hebben we jongeren geholpen met hun mobiele telefoonkosten in de hand te houden en hebben meer dan 42.000 studenten een Financieel Studieplan opgesteld.”

De stichting werd in 2010 opgericht en werd ondersteund door onder andere het Nibud, PGGM, SNS Reaal en KPMG. De materialen die WWJB in de afgelopen 5,5 jaar heeft vervaardigd worden overgedragen aan het Nibud, NVVK, Stichting samen voor later en Wijzer in Geldzaken.