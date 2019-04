ONDERZOEK. Het gevecht tegen de AFM-boete

Het toezicht op de financiële sector is na de financiële crisis veel strenger geworden. Het aantal boetes voor ondernemingen in de financiële sector is daardoor sterk gestegen. Wat doet een boete van de toezichthouder met een ondernemer in de financiële sector? En heeft het zin om tegen de toezichthouder in te gaan?

Die vragen staan centraal in een artikel dat de onderzoeksjournalisten van Follow the Money schreven voor am:magazine. Het blad verschijnt vandaag.

Vroeger werden boetes van financiële toezichthouders uitgedeeld aan ‘boefjes en halve boefjes’, zegt advocaat Guido Roth van Simmons & Simmons. Maar tegenwoordig zijn ook de gevestigde en gerespecteerde namen aan de beurt. Met de toename van het aantal boetes worden ook steeds meer partijen geconfronteerd met de vraag: moet ik die boete over me heen laten komen of moet ik bezwaar maken, of wordt de toezichthouder dan pas écht boos?

Tegendruk

Veel financiële instellingen kiezer er voor om de boete gelaten over zich heen te laten komen. Maar een stijgend aantal partijen biedt tegendruk. “Vroeger waren bedrijven vaak huiverig om in beroep te gaan. Ze dachten: ik tik die boete maar af, want een geprikkelde toezichthouder kunnen wij ons niet veroorloven”, zegt advocaat Michiel van Eersel van advocaten- en notariskantoor HVG. “Maar nu zijn de boetes vaak hoger, dus dat is wel echt even slikken. Het idee is vaker: we hebben geen keuze meer, we moeten wel in beroep.” Volgens Guido Roth maakt het verschil welke toezichthouder je tegenover je hebt. “De AFM stond altijd bekend als de meest agressieve toezichthouder; dat kwam misschien ook doordat zij over het gedragstoezicht gaan. Maar bij DNB heeft een cultuuromslag plaatsgevonden en daar zijn ze veel feller geworden. Ze gaan sneller over op sancties. Het is de vraag of ze daar niet in doorslaan.”

Van tafel

Volgens de advocaten heeft het vaak zin om de boetes te betwisten. “Er zijn maar weinig boetes die tot en met de hogerberoepsprocedure helemaal in stand blijven,’ zegt Roth. Volgens Andries Doets, die onder meer advocaat is van Cas Assurantiën, dat recent een AFM-boete van € 100.000 van tafel kreeg, is het wel moeilijk om van de toezichthouder te winnen. “Toen ik nog bij NautaDutilh werkte, deden we juist veel zaken voor DNB. Dat was wel gemakkelijker.” Dat komt volgens hem onder meer omdat de rechter de redelijkheid van de boeteoplegging ‘marginaal toetst’. Als vaststaat dat sprake is van een overtreding, kijkt de rechter of de toezichthouder in redelijkheid tot de boete heeft kunnen komen, maar gaat het boeteproces niet zelf nog eens overdoen. “Toch komt het geregeld voor dat boetes van tafel gaan. Daarbij lijkt de rechter strenger te worden wat betreft de bewijsvoering door de toezichthouder.”

De AFM heeft vorig jaar drie keer een bericht op haar website moeten plaatsen omdat de rechter een streep zette door een eerder gepubliceerde boete. De AFM stelt in haar jaarverslag dat vorig jaar 73% van de in totaal 65 rechtszaken “(overwegend) positief” hebben uitgepakt voor de toezichthouder. DNB publiceert dergelijke cijfers niet.

