Monuta weer beste site van de branche

Monuta is voor de vierde keer in vijf jaar tijd de beste verzekeraar in de WUA! Top 100 Beste Website 2015. De verzekeraar bemachtigde 78 (76) punten en viel net buiten de top 10 met een 11e plek. Concurrent Dela wist bij de verzekeraars een tweede plek te veroveren met 77 punten en kwam overall uit op een 13e plek.

In totaal maakten 36 website uit de verzekeringsbranche dit jaar kans op een plek in de top 100. Negen verzekeraars haalden die top 100. De websites die de top 100 haalden waren ANWB (22), DAS (30), Yarden (37), Consumentenbond (50), IZZ (62), Centraal Beheer (79) en DSW (82). Vorig jaar waren de websites van Independer, VGZ, AnderZorg, CZ en Univé nog terug te vinden in de top 100. Nieuw in de top 100 is de website van de Consumentenbond die zorgverzekeringen vergelijkt.

Steeds beter

Volgens de onderzoekers scoren zowel de banken als de verzekeraars steeds beter. Zij weten steeds beter hun klanten online te bereiken en lijken een antwoord te hebben gevonden op de vraag: ‘Hoe maak je een complex, niet tastbaar product aantrekkelijk voor de klant?’ Dat antwoord ligt in een goede, bruikbare website.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode september 2014 – augustus 2015. In totaal gaven 8850 respondenten hun oordeel over 2971 websites met 29.206 unieke websitebeoordelingen.