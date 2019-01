Loek Sliepen overleden

Loek Sliepen (Sliepen Assurantiekantoor), het gezicht van de lobby voor schrijnende gevallen omtrent de Wft-examens, is vanochtend overleden. Hij was al langere tijd ernstig ziek.

Sliepen reisde persoonlijk meerdere malen af naar Den Haag om actie te voeren voor een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen voor de Wft-examinering. Zijn inzet was voor de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) destijds reden hem te benoemen tot erelid. Volgens CFD-voorzitter Edwin Herdink is Sliepen de reden dat de lobby zo snel succes had. “Loek was een inspirerend voorbeeld. Hij heeft zich onvoorwaardelijk ingezet voor zijn idealen, ondanks zijn ziekte. Voor mij is hij daarom de held van de financiële sector”, zegt Herdink.

Hij bleef tot op het eind actief als schadeadviseur. Tegen am:web zei Sliepen twee maanden geleden nog dat zodra hij weer energie had, hij zijn PE-examens zou maken. “Ik ben 58 jaar en werk al 35 jaar onafgebroken als zelfstandig assurantieadviseur. Mijn klanten zijn mijn alles. Mijn vrouw komt natuurlijk op de eerste plek maar daarna komen toch echt mijn klanten”, aldus Sliepen.