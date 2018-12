Licent verder als coöperatie

Serviceprovider Licent (Hengelo) is een coöperatie geworden. Door de forse groei in de afgelopen jaren en de grote belangstelling uit de markt voor de dienstverlening van Licent ontstond de behoefte aan een nieuwe organisatiestructuur.

“Licent is in 1999 opgericht als het gezamenlijke volmachtbedrijf van zeven assurantiekantoren uit Oost-Nederland. Inmiddels werken we samen met achttien assurantiekantoren en verwerken we circa € 25 mln premie in volmacht. De verwachting bestaat dat er de komende jaren nog een aantal leden bij zullen komen uit Noord en Oost Nederland. Aangezien medezeggenschap en mede-eigendom belangrijke uitgangspunten zijn en blijven voor onze samenwerking met intermediairs ontstond er behoefte aan deze nieuwe structuur”, aldus directeur Ton de Zoeten.

Bestuur en ledenraad

Naast de dagelijkse directie wordt Licent nu bestuurd door een Bestuur en een Ledenraad. De vertegenwoordigers voor beide organen zijn afkomstig uit de met Licent samenwerkende kantoren. Met de keuze voor een coöperatie zegt Licent belangrijke flexibiliteit te hebben gekregen met betrekking tot toetreding, besluitvorming en fiscaliteit.

Goed passen

De directie vindt de coöperatie goed passen bij de Licent organisatie. “Feitelijk werd de samenwerking vanaf de start op coöperatieve basis vormgegeven. Zo werken onze kantoren actief met elkaar samen op het gebied van opleidingen en innovatie en wordt er actief kennis gedeeld. Vanuit de centrale service organisatie Licent hebben wij de dienstverlening altijd afgestemd op de vraag vanuit de kantoren. We zijn gestart met volmacht en automatisering, maar inmiddels behoren ook pensioen, verzuim en backoffice dienstverlening tot de mogelijkheden.”

Op 10 september heeft Licent de oprichting van de coöperatie gevierd met een gezamenlijke zeildag in Friesland (foto).