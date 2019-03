Iedere vakman z’n eigen profiel – Zelfkennis als sleutel tot duurzaam succes

Als financieel adviseur bent u dagelijks bezig met uw vakmanschap en hoe u waarde toevoegt voor uw klanten. Daarom bouwt u voortdurend aan uw sterke punten en vergeet u ook uw ontwikkelpunten niet. Om tot een gerichte ontwikkeling in de breedte en diepte te komen, is inzicht in uw competenties en uw profiel een vereiste.

Iedere vakman heeft andere vaardigheden en een andere focus. Een onmisbare tool om meer te weten te komen over uw eigen potentieel in relatie tot de markt is de Vakspiegel. Op basis van uw input wordt u ingedeeld in één van de vier profielen: specialist, professional, verbinder of pragmaticus. Uw profiel geeft u veel informatie over hoe u er voor staat als vakman.

Vakinhoud of menskant

De vier profielen worden vastgesteld aan de hand van acht kwaliteiten die nauw verbonden zijn met vakmanschap. Deze kwaliteiten gaan over vakinhoud of over de menskant en spelen zich af op de voorgrond of juist meer op de achtergrond. Elk kwadrant [zie figuur] vertegenwoordigt een profiel, dat een bepaalde voorkeur of sterkte naar voren brengt.

Voordeel

Iedere financieel adviseur bezit in meer of mindere mate de acht kwaliteiten voor vakmanschap. Maar op sommige kwaliteiten scoort een adviseur hoger dan op andere. Elke individuele uitkomst leidt weer tot één van de vier profielen. Daarmee worden verschillende voorkeuren, pluspunten en aandachtspunten duidelijk. En daar kunt u als vakman direct uw voordeel mee doen. Zelfkennis is immers de sleutel tot duurzaam succes.

Weten welk profiel u heeft als vakman? Maak het zelfassessment opwww.vakspiegel.nl.

