Hele RvC en enkele bestuursleden in korte tijd vertrokken bij Conservatrix

De strijd die levensverzekeraar Conservatrix voert voor overleving, en tegen De Nederlandsche Bank, heeft grote invloed gehad op de samenstelling van bestuur en Raad van Commissarissen. Het FD bericht dat de hele RvC in de afgelopen anderhalf jaar is opgestapt. Ook drie bestuursleden zijn vertrokken.

De bestuurswisselingen vinden plaats in een moeilijke tijd voor de verzekeraar. Conservatrix heeft solvabiliteitsproblemen, waardoor het eind vorig jaar al besloot om geen nieuwe producten meer te verkopen en enkel bestaande klanten te onderhouden. Daarbovenop kwam een ruzie met toezichthouder DNB over de jaarrekening, die de verzekeraar uit Baarn nog altijd niet heeft ingeleverd.

De vijf commissarissen die worden genoemd in het laatst ingediende jaarverslag, over 2013, zijn inmiddels allemaal vertrokken. “Conservatrix voert momenteel een vernieuwingsslag uit binnen de raad van commissarissen”, laat Maarten de Jonge, hoofd afdeling marketing, weten aan het FD. “Net als bij andere verzekeraars speelt Conservatrix daarmee in op de nieuwe normen die daarvoor tegenwoordig gelden.” Volgens De Jonge gaat het om ‘nieuwe normen zoals bepaald door de toezichthouders’, meer wil hij daar niet over zeggen.

Bestuur

Ook in het bestuur vonden de nodige veranderingen plaats. Twee leden van de aandeelhoudersfamilie Henny zijn uit het bestuur gestapt, volgens Conservatrix vanwege hun gevorderde leeftijd. Een week geleden vertrok Alex Hopma in het kader van een reorganisatie. René Collé (ex-Monuta) is nieuw in het bestuur.