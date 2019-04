Graswinckel benoemd bij ACE

ACE Group heeft Peter Graswinckel benoemd tot Global Account Segment Leader. ACE investeert hiermee in de versterking van de portefeuille in het segment grote en internationale bedrijven in de Benelux.

Graswinckel heeft ruim twintig jaar ervaring in de verzekeringswereld. Voor zijn komst naar ACE vervulde hij diverse business development posities bij Marsh, XL Insurance Benelux en Nassau Verzekeringen. Meest recent was hij werkzaam bij HDI-Gerling als Director Special Lines, Directors and Officers Liability Insurance.

In de rol van Global Account Segment Leader is Graswinckel verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de portefeuille in het segment grote en internationale bedrijven in de Benelux. Daarnaast zal hij bedrijven en hun adviseurs faciliteren in het toegankelijk maken van ACE’s wereldwijde expertise en brede spectrum van wereldwijde risk management-oplossingen.