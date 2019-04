Genomineerden Generali AM Scriptieprijs bekend

De vier genomineerden voor de Generali AM Innovatie Scriptieprijs 2015 zijn bekend gemaakt. De Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de HBO- of WO-student met de beste afstudeerscriptie over innovatie in de financiële dienstverlening. Tijdens de am:dag op 17 november 2015 wordt de winnaar bekendgemaakt.

Voor de Generali AM Innovatie Scriptieprijs 2015 zijn genomineerd:

Sebastian Derikx, student technische bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft;

Jacqueline van Leeuwen, studente rechtswetenschappen aan de Open Universiteit;

Michel Ophof, student business administration aan Universiteit Twente;

Gerdien Ridderbos, studente marketing research aan Tilburg University

Diverse onderwerpen

De scripties hebben uiteenlopende onderwerpen. Zo deed Jacqueline van Leeuwen onderzoek naar de mogelijkheden om het pensioenrecht te bestemmen voor de woning of zorg. Michel Ophof keek naar de impact op het innoverend en concurrerend vermogen van verzekeraars wanneer er informatie-gedreven business modellen worden gehanteerd. Sebastian Derikx deed onderzoek naar het voordeel dat de consument bij usage-based autoverzekeringen wil ervaren in ruil voor het opgeven van een deel van zijn privacy. Gerdien Ridderbos onderzocht of uitingen over verzekeraars in social media gelinkt kunnen worden aan een specifiek merk-imago model en/of het analyseren van deze uitingen traditioneel merk-imago onderzoek kan vervangen.

Hoog niveau

Jaap Oudijk, directeur Klant en Markt bij Generali en voorzitter van de selectiecommissie, is zeer tevreden over de kwaliteit van de inzendingen. “De scripties zijn van hoog niveau en stuk voor stuk praktisch toepasbaar. Studenten bieden de sector een nieuwe blik en stimuleren hiermee het innovatieve vermogen van de branche. Het is goed om te zien dat er zoveel jong talent is met interesse in een grote toegevoegde waarde voor branche. Onze branche kan dit talent goed gebruiken”, aldus Oudijk.

De prijswinnaar wordt gekozen door een onafhankelijke en deskundige jury, die bestaat uit onder andere vertegenwoordigers van Adfiz, NVGA, de wetenschap en de sponsoren van deze prijs. De winnaar van de Scriptieprijs ontvangt een geldbedrag van € 5.000. Vorige week werden ook de genomineerden van de Generali AM Innovatieprijs 2015 bekendgemaakt. De winnaar van deze prijs zal ook worden gepresenteerd tijdens de am:dag.