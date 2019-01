Frans van den Hurk in bestuur AFM

Frans van den Hurk (53) is benoemd tot chief operations officer (COO) en maakt daarmee deel uit van het bestuur van toezichthouder AFM. Hij start per 1 oktober en wordt verantwoordelijk voor de centrale aansturing van de bedrijfsvoering.

Frans van den Hurk (53) werkt sinds 1996 bij Capgemini. Hij was onder meer actief in diverse managementfuncties binnen de ‘Public Sector’ en hij was sales directeur voor de outsourcing-tak van Capgemini in de Benelux. Sinds 2011 was hij CEO Infrastructure Services Central Europe.

Versterken

Het bestuur heeft besloten een chief operations officier aan te stellen om de bedrijfsvoering van de AFM verder te versterken. Door ontwikkelingen in de financiële sector en de maatschappij, door toenemende internationalisering van het toezicht en de dienstverlening en door de verdere digitalisering en technologische ontwikkelingen worden risico’s complexer. Toezicht wordt daarmee meer data-gedreven. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de eigen bedrijfsvoering van de AFM is georganiseerd.

Volle sterkte

Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM: “Met deze benoeming komt het bestuur op volle sterkte om de noodzakelijke verdere ontwikkeling van de AFM aan te sturen. Frans van den Hurk heeft voor de AFM zeer nuttige ervaring met het leidinggeven aan professionele organisaties in internationale context en het continu professionaliseren daarvan in sterk veranderende omstandigheden. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij een goede bijdrage zal leveren aan de verdere optimalisering van onze bedrijfsvoering.”