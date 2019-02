Peter Dijkstra, directeur van Fit Verzuim Beheer, neemt u mee in de wereld van verzuim.

De wereld is volop in beweging en dat geldt zeker op het gebied van inkomensverzekeringen. Nog nooit zijn er zoveel kansen en bedreigingen geweest in deze markt. Kansen, waardoor u uw toegevoegde waarde kunt laten zien aan uw relaties. Relaties, die er steeds minder van begrijpen maar steeds meer risico’s lopen. Bedreigingen, omdat ook van u het uiterste wordt gevraagd. Dat betekent keuzes maken.

Gaat u voor Inkomensadvies?

Beschikt u over voldoende kennis om van toegevoegde waarde te zijn? En zo niet, zijn er partijen die kunnen helpen? Vandaar dat wij een topper op dit gebied hebben uitgenodigd om voor ons te spreken. Gepokt en gemazeld op het gebied van arbo dienstverlening, met wortels in de adviseurskant, weet hij als geen ander in heldere taal aan te geven waar de mogelijkheden en valkuilen liggen. Over de route van het verzuimdossier, het vervolg en wat uw rol als adviseur hier in kan zijn.

Laat u bijpraten en na deze lezing weet u waar uw kansen liggen op het gebied van Inkomen. Leuker kunnen we het niet maken.

Op woensdag 30 september 2015 bent u van harte welkom op locatie Gold Club TT Circuit, De Haar 9 te Assen. Ontvangst vanaf 16:30 uur met een kopje koffie of thee, waarna de lezing om 17:00 uur gaat beginnen.

U kunt zich aanmelden via de website: www.efdnoord.nl Wij zien u graag op 30 september 2015!