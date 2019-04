Cybercrime, uw nieuwe bedrijfsrisico

Erik en Sander van Tosch Security laten in een bijeenkomst van de G.S.F.D. op donderdag 24 september 2015 in de Upperdeck in Naarden live zien hoe hackers te werk gaan en wat voor gevolgen dat kan hebben. Daarna vertelt Bjorn van Turien & Co. over Data-risk in de praktijk en wat hiervoor de verzekeringsoplossingen zijn.

Deze avond belooft een bijzondere avond te worden! Erik Top directeur Tosch Security laat samen met collega Sander Timmerman (Certified Ethisch Hacker) live zien hoe onveilig onze netwerken, computersystemen en mobiele devices zijn. Ondanks alle beveiligingen. Maar hoe pakken we nu door? Welke verzekeringsproducten kunnen we onze relaties aanbieden voor deze risico’s? Björn Jalving van verzekeraar Turien & Co. presenteert “Data-risk en verzekeringsoplossingen”. Met praktijk voorbeelden. Reserveer deze datum vast in uw agenda. Aanmelden via button “aanmeldformulier evenement” op de website.

Via onderstaande link kunt u nog aan melden. Voor leden van de GFSD is de bijeenkomst gratis. Niet leden betalen € 75. Dit is inclusief een welkomstdrankje en buffet. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om samen na te praten of te netwerken.

