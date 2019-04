AFM spoort markt aan tot updaten DVD

De AFM publiceert in de DVD-generator jaarlijks het aantal op de markt verkrijgbare producten per productcategorie: de benchmark. Financieel dienstverleners moeten in de generator invullen hoeveel producten zij binnen een bepaalde productcategorie vergelijken. Vervolgens concludeert de DVD-generator of zij geen, een beperkt of een groot aantal producten vergelijken. Nu de benchmark is aangepast, zullen niet alle DVD’s meer kloppen. De AFM raadt iedereen aan om in het Digitaal Loket van de AFM aan te geven hoeveel producten binnen de betreffende productcategorie worden vergeleken. Dat aantal wordt afgezet tegen de geactualiseerde benchmark en leidt mogelijk tot een gewijzigd DVD.