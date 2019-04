‘Aegon wil deel van Britse activiteiten verkopen’

Er zou nog geen definitieve beslissing zijn genomen omdat de verkoop nog in een vroeg stadium zit. Aegon zou een flinke opbrengst kunnen verwachten bij een verkoop van een deel van de Britse activiteiten, stelt Sky News. De speculaties komen in tijden van grote veranderingen in de Britse verzekeringsbranche. Door het toegenomen toezicht wordt er verwacht dat de markt flink zal consolideren.

Aegon heeft ongeveer 2 miljoen klanten in Groot-Brittannië. De Britse activiteiten waren volgens persbureau Bloomberg in 2014 goed voor bijna 23% van de totale omzet.