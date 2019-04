Zomerserie (20): zeven vragen aan Wim ter Voert van Dekra

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De twintigste in de serie is Wim ter Voert, managing director van Dekra Claims & Expertise.

1. Wat doe jij in de zomer? Wordt er dan nog wel gewerkt?

“Deze zomer staat voor ons in het teken van een aantal projecten en dus van werk! Dat gaat bijvoorbeeld over business process outsourcing proposities, maar met name ook op het gebied van zorg zijn wij met een aantal dingen bezig. Dekra denkt een rol te kunnen spelen op het gebied van efficiency, cost management, en kwaliteit in de zorg. Dat is een uitdagende gedachte die we de afgelopen tijd hebben uitgewerkt en ook tegen een aantal marktpartijen hebben aangehouden. In zo’n project gaat veel tijd en energie zitten, zowel buiten als binnen, en de zomermaanden lenen zich als geen ander voor de noodzakelijke wrap-ups en bezinning op de te nemen stappen.”

2. Wat zou je na de zomer niet meer willen doen?

“Ik vind dat veel klantwensen zich vaak toespitsen op innovatie in onze branche maar dat die innovatie wel vaak erg eenzijdig, want instrumenteel, benaderd wordt. Heel vaak gaat het er namelijk over dat innovatie tot kostenverlaging moet leiden. Ik zou na de zomer juist meer willen praten over innovatievere, betere producten en daardoor tevredener eindklanten en niet alleen maar over kostenreductie.”

3. Wat is je boodschap aan Merel van Vroonhoven?

“Tot elke prijs vasthouden aan het concept van verbinding! Ik geloof daar zelf ook nadrukkelijk in: verbinding met je klanten, met je collega’s, met je thuis, met alles. Het lijkt me een rode draad te zijn in Merels leven en werk en ik wens het iedereen van harte toe.”

4. Welk boek ga je lezen?

“Ik ben een liefhebber van de Franse schrijver Michel Houellebecq en het Midden-Oosten. Houellebecqs ‘Soumission’ ligt op dit moment dan ook boven op de stapel omdat het, bijna als altijd bij hem, qua thematiek prikkelend is en daarbij dit keer ook nog eens raakt aan de Arabische wereld.”

5. Van welke industrie/welk bedrijf zou de verzekeringsbranche wat kunnen leren?

“Misschien toch wel van Apple. Wat heel interessant is dat Apple het vermogen heeft producten en services uit te vinden die een hele industrie definiëren, zelfs ook zonder uitdrukkelijk de onderliggende klantbehoefte te analyseren. Het concept dat je op basis van een eigen idee of overtuiging iets totaal nieuws brengt wat vrijwel niemand vervolgens kan weerstaan, dat is in de verzekeringsbranche eigenlijk ongekend. ‘Think different’ is wat we er van kunnen leren.”

6. Welke innovatie gaat de branche (binnen jouw werkgebied) echt veranderen?

“Wij denken dat onze i2i beeldbel-applicatie, waarmee videoconferencing eindelijk, anders dan met Skype of FaceTime, een kwaliteit heeft gekregen die 100% zakelijk inzetbaar is, in combinatie met smartphones en tablets een heel nieuwe dimensie geeft aan onze dienstverlening. Niet alleen klantcontact krijgt daardoor letterlijk een heel ander gezicht, maar ook in relatie tot bijvoorbeeld inspectie en onderzoek op afstand zijn de mogelijkheden legio.”

7. Wie wil je op vakantie echt niet tegenkomen?

“Doemdenkers! Reizen brengt nieuwe inzichten en maakt je creatief, en daar hoort voor die paar weken per jaar nu eens geen negativisme bij.”

