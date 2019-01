Zomerserie (14): zeven vragen aan Marga Purvis-Wagemaker van OOM

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De veertiende in de serie is Marga Purvis-Wagemaker, algemeen directeur van OOM Verzekeringen.

1. Wat doe jij in de zomer? Wordt er dan nog wel gewerkt?

Jazeker, juist tijdens de zomer is het bij ons zeer druk. Veel mensen uit niet-Schengenlanden zoeken hun familie in Nederland op en wij bieden voor deze mensen een (beperkte) ziektekostenverzekering aan tijdens hun verblijf in Nederland. Ook krijgen wij in de zomer veel aanvragen binnen voor onze buitenlandverzekeringen van studenten die in den vreemde gaan studeren en van buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren. Dus ja, er wordt snoeihard gewerkt hier.

2. Welke noodzakelijke Wft-diploma’s heb je al gehaald?

Ik heb alle benodigde diploma’s. De PE plus is het laatste papiertje dat ik aan mijn lange lijst van diploma’s heb toegevoegd.

3. Wat zou je na de zomer niet meer willen doen?

Zullen we stoppen met het meten met twee maten? Elk bedrijf doet ertoe en niet alleen de grote partijen. Het personeelsbestand van een bedrijf zegt niets over de grootte van een bedrijf, letterlijk en figuurlijk. Wij zullen vanuit OOM hard werken om meer zichtbaar te worden in deze branche. Hopelijk zullen er meer kleinere bedrijven op de kaart komen te staan.

4. Wat is je boodschap aan Merel van Vroonhoven?

Fijn dat Merel zich enorm inzet om het persoonlijk contact te herstellen. Dat is iets waar ik zelf ook dagelijks aan werk en zeer belangrijk vind. Verzekeren is people’s business en dat kun je alleen maar bereiken door het gesprek keer op keer aan te gaan.

5. Welk boek ga je lezen?

Ik ben dol op biografieën en ja, cliché maar waar, het liefst over inspirerende vrouwen. Het boek wat ik ga lezen is ‘Neelie, Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis’ van Alies Pegtel.

6. Van welke industrie of welk bedrijf zou de verzekeringsbranche wat kunnen leren?

Van de reclamebranche. Zij werken erg vanuit het out of the box denken. Daar schort het nogal eens aan in de verzekeringsbranche. We zijn snel geneigd om binnen de bekende kaders te denken terwijl er veel meer is buiten de vertrouwde muren. Grenzen zijn zeker nodig in onze branche maar het mag wij betreft wel iets ruimdenkender.

7. Wie wil je op vakantie echt niet tegenkomen?

Ik hoop deze zomer even geen klusjesman tegen te komen. Mijn man en ik hebben sinds kort een huis in Frankrijk. Er moest veel gebeuren in en rond het huis dus hebben we veel werkmensen over de vloer gehad. Nu is alles klaar en gaan we er optimaal van genieten. Ik draai mee met de wereld en hier (lees Frankrijk) staat de wereld even stil. Voor de balans is dat heerlijk

