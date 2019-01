Verslechterde solvabiliteit Delta Lloyd ondanks sterk resultaat

Na het eerste halfjaar van 2014 stond de solvabiliteit nog op 183% en aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 zelfs op 208%. Dat laatste had te maken met de emissie die Delta Lloyd in het eerste kwart van het jaar deed. Bestuursvoorzitter Hans van der Noordaa (foto) legt uit: “De wettelijke solvabiliteit is negatief beïnvloed door de rente- en spreadbewegingen in het afgelopen kwartaal. Gezien het feit dat wij ons in een overgangsfase bevinden, is ons kapitaalbeheer steeds meer toegespitst op het nieuwe Solvency II-regime.”

Verder liet de verzekeraar wel goede cijfers optekenen: het bruto resultaat steeg van € 269 mln een jaar geleden naar € 527 mln nu. Van der Noordaa: “In de eerste helft van 2015 hebben zowel het segment Leven als het segment Schade een sterk commercieel resultaat neergezet en hebben we de niet-kernactiviteiten in België verkocht.”

DNB

Delta Lloyd bevestigt in het persbericht nogmaals dat het de strijd met DNB niet voort zal zetten, de verzekeraar gaat aan de slag met de kritiek van de toezichthouder. “Delta Lloyd heeft verbeteringen doorgevoerd op het gebied van risicobewustzijn, compliance en interne governance”, valt in het persbericht te lezen. “In verband daarmee heeft de Raad van Commissarissen eerder dit jaar een Chief Risk Officer aangesteld.” Van der Noordaa voegt daaraan toe: “Onze vermogenspositie en de beheersing van risico’s en rendement blijven een topprioriteit.”

Heroriëntatie

In het persbericht geeft Delta Lloyd ook aan dat het eerder dit jaar van start is gegaan met een strategische heroriëntatie. Een precieze richting daarvoor wil de verzekeraar nog niet geven, in het persbericht blijft het bij vage bewoordingen: “Trends die de verzekeringssector op de lange termijn kunnen beïnvloeden, zoals klantvoorkeuren, veranderende regelgeving, ontwikkelingen op het gebied van distributie, concurrentie, veranderende demografische factoren en technologie bieden voor Delta Lloyd zowel uitdagingen als kansen. Delta Lloyd moet zich op deze nieuwe realiteit voorbereiden. Daarom, willen wij een beter inzicht krijgen in wat er leeft bij onze 4,1 miljoen klanten en welke behoefte zij hebben.” De heroriëntatie lijkt zich vooral te richten op distributie en klantcommunicatie.