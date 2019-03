Opleiders constateren veel fouten bij verstrekken Wft-diploma’s

Bij opleiders heerst er de nodige ontevredenheid over de vele fouten die worden gemaakt bij het opstellen van de Wft-diploma’s. Zowel Wesley van ’t Hof als Dik van Velzen stelt in blogs de nodige misstanden aan de kaak.

De beide opleiders, van respectievelijk Hoffelijk Financieel en Nibe-SVV, hebben de nodige fouten voorbij zien komen. Van Velzen blogt: “Zo heb ik nu een Wft-diploma Adviseur Inkomen voor mij liggen dat volgens het opschrift op het diploma is gebaseerd op de modules Basis en Vermogen. Die beide modules heeft de betreffende kandidate inderdaad gehaald, maar het lijkt mij (en haar) dat zij dan het diploma Adviseur Vermogen moet krijgen en niet het diploma Adviseur Inkomen. Inkomen en Vermogen zijn echt – ik hoef het u niet uit te leggen – heel verschillende vakgebieden.”

Van ’t Hof schrijft in zijn blog op amweb dat er ook veel dingen fout gaan of gingen bij de distributie van de diploma’s. “Waar de uitgifte van diploma’s eerst vertraging opliep door het failliet gaan van de door het ministerie c.q. CDFD geselecteerde drukkerij, werd de uitgifte later vertraagd door te weinig ‘handjes’. Handjes? Ja, handjes! Het sorteren van de diploma’s en het maken van de ‘pakbon’ is handwerk. Zo hou je de mensen in Groningen wel aan het werk! En niet alleen de mensen in Groningen maar (vooral) ook de mensen bij de exameninstituten.”

Oorzaken en gevolgen

De vele fouten vindt Van Velzen verontrustend, vanwege de mogelijke gevolgen van de misstappen. “Er ligt nu op mijn bureau een Wft-diploma, dat iemand de bevoegdheid geeft te adviseren op een terrein waarvan zij in het geheel geen verstand heeft. De betreffende kandidate lijkt mij een prima vermogensadviseur, maar met dit diploma mag zij inkomensverzekeringen adviseren. Zij gaat dat niet doen, maar het zou wel mogen. Want: het is een geldig diploma Adviseur inkomen, ondertekend en afgegeven door (namens) de minister. Volgens mij staat ook nergens een bepaling in de wet waarmee de minister zo’n fout diploma mag intrekken. Juist omdat hij de vakbekwaamheid van adviseurs zo belangrijk vindt, heeft de minister de examinering en diploma-uitgifte geheel naar zich toe getrokken. Dan mag je toch verwachten dat bij het opmaken en afgeven van die diploma’s dat belang weerspiegeld wordt door de zorg waarmee dat gebeurt.”